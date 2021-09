Guidolin: “Il Verona ha spirito da battaglia, per il Bologna partita difficile”

Il doppio ex: "Ho visto l'Hellas con l'Inter, è in salute e ha sempre grande aggressività"

Francesco Guidolin, doppio ex di Verona e Bologna (nell'Hellas è cresciuto e ha giocato a lungo, in rossoblù è stato sia calciatore che, soprattutto, allenatore), ha parlato della partita del Dall'Ara.

Intervistato da "Il Resto del Carlino", Guidolin, ora commentatore tecnico per DAZN, ha detto: "Non sarà una partita facile per il Bologna. Il Verona è una squadra in salute e anche con l'Inter mi ha fatto una ottima impressione. La squadra ha tenuto lo stesso spirito e la stessa energia che aveva con Juric: grande aggressività, tentativo di arrivare alla porta giocando la palla e temperamento da battaglia".