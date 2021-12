Gunter e Kalinic, il punto sugli infortuni

Il difensore e l'attaccante vicini al rientro: a gennaio ci saranno

Stanno recuperando dai rispettivi infortuni, entrambi bloccati da problemi muscolari, e a gennaio torneranno a disposizione per le prossime gare del Verona.

Koray Gunter e Nikola Kalinic sono in piena ripresa.

Per Gunter, tuttavia, probabilmente ci sarà da attendere qualche giorno in più prima del rientro. Kalinic, invece, salvo intoppi dovrebbe esserci già per la trasferta del 6 gennaio sul campo dello Spezia.