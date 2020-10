In questi giorni Koray Gunter si sottoporrà, come pure Antonin Barak, a nuovi tamponi per rilevare la positività al Covid 19.

Il difensore è risultato tra i contagiati nel corso degli esami effettuati sabato dal gruppo del Verona.

In settimana sono previsti ulteriori controlli. Se Gunter dovesse essersi negativizzato (un riscontro che può avvenire soltanto, per procedura, con il doppio tampone) sarebbe disponibile per allenarsi e giocare subito.