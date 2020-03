Gunter: “Meglio chiudere in anticipo il campionato”

Koray Gunter, difensore del Verona, ha parlato con il giornale tedesco 11Freund.

“La Gazzetta dello Sport” riporta le sue dichiarazioni: “Che stagione stavamo facendo. Ottavo posto, da neopromossa! Con vista anche sull’ Europa League. Ed eravamo veramente lanciati: abbiamo battuto anche la Juventus. È davvero amara questa interruzione, ma è stata la scelta giusta. Forse sarebbe meglio chiudere anticipo il campionato, ma non dipende dai calciatori“.

Aggiunge Gunter: “Giocare a porte chiuse è veramente brutto. Ci siamo guardati nello spogliatoio e ci siamo detti: “Ma che merda è questa!”. Per questo non vorrei finire in questo modo la stagione. Ti prepari a una certa tensione positiva, a una certa eccitazione, e poi quando entri in campo in uno stadio vuoto, ti sparisce tutto“.