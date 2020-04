Gunter, Verre e il mercato del Verona: riscatti diversi

Entrambi sono in prestito, ma la formula dell’accordo è diversa.

Per questo la situazione che riguarda Koray Gunter e Valerio Verre è differente. Ossia, per il cartellino del difensore il Verona ha il diritto di riscatto dal Genoa per 4 milioni di euro, ma il club rossoblù ha il controriscatto a 1.5.

Un accordo è possibile, ma in termini concreti, per ora, è proprio il Genoa ad avere la facoltà di decidere o meno se riprendere Gunter dopo il 30 giugno.

Per Verre, invece, il prestito dalla Sampdoria non prevede controriscatto: versando circa 2 milioni di euro alla società blucerchiata, quindi, il Verona rileverebbe a titolo definitivo il cartellino di Verre.