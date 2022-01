Günter: “Vittoria del gruppo, un orgoglio indossare questa maglia”

Il difensore gialloblu: "Ora sto bene, durante le vacanze ho recuperato al meglio"

Redazione Hellas1903

Al termine della grande vittoria in casa dello Spezia, Koray Günter ha parlato ai canali ufficiali dell'Hellas.

Così il difensore centrale gialloblu: "Sì, è stata una settimana difficile per noi. Siamo comunque riusciti a disputare una grande partita e a conquistare tre punti preziosi che ci avvicinano ulteriormente al nostro obiettivo. È la vittoria di un gruppo meraviglioso e la dedichiamo ai ragazzi che non hanno potuto essere qui con noi oggi, siamo una famiglia unita e lo dimostriamo soprattutto in momenti del genere.

Non è mai facile riuscire a segnare contro squadre come lo Spezia che tendono a chiudersi nella loro area. Abbiamo creato molte occasioni, portando tanti uomini in area anche nel primo tempo, rimanendo fedeli ai nostri principi di gioco fino al fischio finale".

Continua: "Ci tenevamo molto a vincere oggi, nel giorno della millesima partita nella massima serie. Siamo tutti orgogliosi di vestire la maglia dell’Hellas Verona e proviamo ogni giorno a onorarla, sperando arrivino altre 1000 partite a questo livello per il Club. Sono poi contento di aver trovato un gruppo così affiatato, con cui lavorare bene insieme e non solo. Nel mondo del calcio non è scontato che ciò avvenga, per cui sono fiero e felice di vestire gialloblù insieme a dei ragazzi davvero bravi".

Infine: "Sto bene ora, durante le vacanze ho potuto completare il recupero al meglio e oggi sono contento della prestazione offerta da tutta la squadra in entrambe le fasi di gioco".