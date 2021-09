Hallfredsson: “Tudor uomo giusto per il Verona. A Salerno sfida calda”

L'ex gialloblù: "L'ho avuto a Udine, ha personalità. All'Arechi non hanno dimenticato i playoff del 2011"

"Igor Tudor? A Udine trovò la squadra in una situazione molto delicata. Riuscì a risollevarla e a salvarla. A me è piaciuto subito: ha personalità, fa lavorare molto e sa parlare con i giocatori. È croato, di Spalato come Juric, ma non è giusto fare paragoni. Evidentemente ha saputo dare la scossa".