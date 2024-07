Harroui all’Hellas: la sua scheda tecnica

I suoi ruoli principali sono la mezzala e il mediano, ma all’occorrenza può essere impiegato anche come esterno di centrocampo, come trequartista e come ala. Harroui è, quindi, un vero tuttofare. Con Di Francesco è stato impiegato maggiormente sulla trequarti, non sfruttando a pieno la sua qualità nel palleggio e nel dialogo con i compagni (infatti, ha completato solo 26,76 passaggi a partita, dati Fbref). L’impostazione è infatti uno dei suoi pregi, tanto che il ruolo che gli si addice di più è mediano nel 4-2-3-1, contribuendo sia in appoggio ai difensori sia, una volta risalito il campo, inserendosi. È un calciatore che torna utile sia nella fase di possesso che di non possesso, facendo il suo nell’uscita palla al piede ed anche nel recupero della stessa. Non a caso, al Frosinone ha compiuto poco più di due contrasti a partita, dato interessante in quanto schierato sulla trequarti. Se venisse utilizzato sulla mediana, questo valore potrebbe lievitare.