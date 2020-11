“Non è il risultato che volevamo… Per fortuna domenica c’è una nuova partita in cui possiamo riprenderci!”.

Questo il messaggio pubblicato via social da Jens Petter Hauge, giocatore del Milan, dopo la sconfitta per 3-0 subita in Europa League con il Lille.

Il calciatore norvegese, arrivato in rossonero durante l’ultima sessione di mercato, prepara così la partita di campionato con il Verona a San Siro.