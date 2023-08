Heidenheim-Verona 3-2. Ngonge ispirato, ma non basta

È un Verona a metà quello della seconda amichevole internazionale ed ultima delle cinque del precampionato gialloblù. Una sconfitta figlia del carico di lavoro tipico del precampionato, in attesa degli innesti di mercato, dunque, ad una settimana dall’inizio della stagione ufficiale, con l’Ascoli in Coppa Italia il 12 e l’Empoli in campionato il 19.

Verona senza i vari Lazovic e Faraoni deve rinunciare anche a Saponara che con Duda, Lasagna e Magnani non è partito per la Germania per svolgere un lavoro differenziato a Verona.

Tutto da rifare. Un minuto più tardi i tedeschi approfittano di una respinta corta di Montipò e passano in vantaggio con Kleindienst. L’Hellas cerca di rientrare in partita e al 63’ sfiora il pareggio, dalla sinistra Doig serve il solito Ngonge ma la conclusione del belga accarezza soltanto il palo. Baroni mischia un po’ le carte e sostituisce Cabal per Amione al 64’ e inserisce Braaf al 70’ per un Mboula poco coinvolto nella gara. Gli ingressi di Coppola per Ceccherini al 79’ e di Perilli per Montipò all’80’ non incidono sul risultato. Il Verona incassa la seconda sconfitta del pre-campionato.