“Hellas 4 peace”, all’asta le maglie pre-match col Napoli

Il ricavato andrà all'Abeo, c'è tempo fino al 24 marzo alle 18

"Il Verona in campo per la pace e per ABEO . Sono disponibili su Match Worn Shirt l e magliette e le felpe utilizzate dai gialloblù nel riscaldamento di Hellas Verona-Napoli . Capi unici pensati e prodotti dal Club per trasmettere un messaggio di pace trasversale.

Sono 44 capi unici, personalizzati con il numero del calciatore e quindi vere e proprie pre-match worn. È l'occasione per aggiudicarsi un cimelio unico, dal forte valore simbolico, e per sostenere un’associazione che da sempre aiuta chi è in difficoltà e che oggi ha bisogno del nostro aiuto per far fronte a una situazione drammatica. Partecipa all’asta per ABEO e i loro piccoli pazienti, hai tempo fino a giovedì 24 marzo alle 18".