Giusto un paio di giorni per preparare la partita con l’Atalanta.

Il Verona è rientrato da Roma, dopo la doppia trasferta di Firenze e nella capitale.

La squadra di Ivan Juric oggi e domani sarà in campo a Peschiera del Garda per recuperare le energie in vista della gara con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, in programma sabato alle 17.15 al Bentegodi.