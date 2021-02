Hellas, nuovo negozio per il club gialloblù

Apre domani l'outlet di via Faccio, con tutti i prodotti gialloblù scontati

Il Verona rilancia e apre un altro spazio dedicato alla passione gialloblù. Dopo l’ Hellas Store Arena è pronto ad aprire anche il nuovo Hellas Store Outlet . Appuntamento per venerdì 19 febbraio dalle 10 e fino alle 19. Le collezioni Macron , a partire dalla stagione 2018/19, ma non solo, anche M9/85 , gadget e accessori firmati Hellas Verona , tutto a prezzi super...scontati.

Ti aspettiamo domani, venerdì 19 febbraio, a partire dalle 10 in via Faccio 25/F. Hellas Store Outlet, un’occasione da non perdere!