Hellas Store, via allo shopping online

Si chiama Hellas Verona Live Shopping la nuova iniziativa pensata per tutti i simpatizzanti dell’Hellas Verona.

Per evitare code e lunghe attese, il Verona ha pensato questo nuovo servizio anche visto il periodo che si sta vivendo.

A partire da lunedì 16 novembre, infatti, sarà possibile visitare lo store ufficiale di via Carlo Cattaneo in maniera virtuale, accompagnati dai commessi dell’Hellas Store Arena.

Per farlo va prenotata una visita personalizzata sul sito hvstore.it (CLICCA QUI), per poter visitare lo store per 30 minuti dal lunedì al giovedì a partire dalle 10 di mattina e fino alle 13.

Chi si prenoterà e acquisterà degli articoli, dopo il tour virtuale con il live shopping, riceverà in omaggio uno scaldacollo ufficiale dell’Hellas Verona. L’offerta è valida sino al 19 novembre.

Pochi minuti prima del giorno e dell’ora selezionata al momento della prenotazione, il cliente riceverà un link di accesso al servizio attraverso Google Meet (CLICCA QUI per scaricare l’app).

Attraverso il link ci si collegherà direttamente con il venditore in store per la vendita assistita.