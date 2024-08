Ufficiale, Alidou al Verona

Nato ad Amburgo, in Germania, il 18 luglio 2001, l’esterno tedesco nasce calcisticamente nelle giovanili della squadra della sua città natale, dove svolge tutta la trafila fino all’ Under 19.

L’esordio in Prima squadra arriva nella stagione 2021/22 , il 16 ottobre 2021 , nel match contro il Fortuna Düsseldorf. Al termine della sua prima stagione in Bundesliga , colleziona 23 presenze e realizza 2 gol.

Nella stagione 2022/23, Alidou si trasferisce a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte e scende in campo in 15 occasioni in campionato e in 5 partite della Uefa Champions League, nella quale la formazione tedesca è inserita nel girone D insieme a Sporting Lisbona, Marsiglia e Tottenham, e proprio contro gli inglesi, nella partita di ritorno, realizza una rete. In questa edizione della competizione europea, l’Eintracht raggiunge anche gli ottavi di finale.