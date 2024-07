Cabal all’Inter, si aspetta l’ok di Oaktree

L'esperienza di Cabal a Verona potrebbe presto terminare. L'Inter, infatti, è vicina a trovare l'accordo proprio con l'Hellas per quanto riguarda il suo trasferimento a Milano. I gialloblù lo valutano 10 milioni, i nerazzurri chiedono uno sconto: si può chiudere tra gli 8 e i 9. La sensazione è che, una volta arrivato l'ok di Oaktree, la trattativa procederà spedita. Triplicato, infine, il suo stipendio: Cabal andrà a percepire una cifra intorno agli 1,2 milioni firmando un quadriennale. In casa Hellas si tratta dell'ennesima ottima plusvalenza messa a segno da Sogliano, considerando che il colombiano è stato acquistato due anni fa per circa 3,5 milioni. Fonte: Sky Sport.