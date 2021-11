Hellas Verona-Empoli, le info per i biglietti

Il match sarà valido per la tredicesima di A

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la società di via Olanda ha reso note le modalità d'acquisto per i tagliandi per Hellas Verona-Empoli, partita valida per la 13a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma lunedì 22 novembre (ore 18.30) allo stadio "Bentegodi".