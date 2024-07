Lasagna, possibile cessione alla Salernitana

In attesa di sviluppi per quanto riguarda l'operazione che può portare Kastanos a Verona per una cifra intorno ai 2 milioni di euro, Hellas e Salernitana sono al lavoro su un altro fronte che tira in ballo il futuro di Kevin Lasagna. I granata, secondo Tuttosalernitana.com, sono interessati all'attaccante che, dopo l'esperienza in prestito al Fatih Karagümrük, è in cerca di una nuova sistemazione.