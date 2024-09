Hellas Verona: quali giocatori potrebbero rivelarsi decisivi nelle prossime partite?

L'aggressività da sola non è sufficiente, a decidere le partite sono le giocate dei singoli e Zanetti ha chiaro il lavoro da fare

Redazione Hellas1903 4 settembre - 18:04

È stato un inizio di stagione altalenante quello dell'Hellas Verona, che dopo la splendida vittoria casalinga contro il Napoli, non è riuscito a replicare lo stesso risultato contro la Juventus, da cui è stato sconfitto per 3-0. Un epilogo che, seppur negativo, non sembra aver scosso mister Zanetti, che continua a guardare con fiducia alla squadra, consapevole delle grandi capacità dei suoi ragazzi.

Cosa non ha funzionato contro la Juventus? — In conferenza stampa, subito dopo la sconfitta, l'allenatore della squadra scaligera ha voluto analizzare la prestazione del Verona, evidenziando quelli che secondo lui sono stati i punti critici su cui occorre lavorare. Zanetti ha attribuito la sconfitta soprattutto al fattore lucidità. Fino al 28’, infatti, il Verona ha tenuto bene il campo, mostrando un buon equilibrio tra difesa e attacco. Tuttavia, la rete di Vlahovic ha avuto un effetto devastante sul morale della squadra, che si è subito lasciata scoraggiare, concedendo troppo spazio agli avversari.

Per Zanetti non si tratta, dunque, di un problema di giocatori, ma piuttosto di una questione di scarsa tenuta mentale, un aspetto su cui sarà fondamentale lavorare in vista delle prossime partite di campionato.

L'obiettivo è uno: continuare a sommare punti — Nonostante la sconfitta, l'Hellas Verona non perde di vista i suoi obiettivi stagionali. La vittoria contro il Napoli, assolutamente imprevista sul piano delle scommesse sportive, è servita a dimostrare che la squadra ha tutte le carte in regola per competere contro avversari di alto livello, e Zanetti ne è pienamente cosciente. I prossimi match saranno pertanto un banco di prova importante per capire quanto la squadra abbia appreso dalla sconfitta contro la Juventus e continuare a sommare punti importanti.

Harroui, Suslov e Alidou, un tridente d’attacco che potrebbe essere determinante — Dal punto di vista prettamente tecnico, Zanetti si è mostrato piuttosto soddisfatto. Il tecnico ha riconosciuto di avere a sua disposizione una rosa con tanti giocatori di qualità, che hanno solo bisogno di lavorare per trovare il giusto amalgama.

Tra i gialloblù che potrebbero rivelarsi decisivi nelle prossime partite, spiccano i nomi di Harroui, Suslov e Alidou, tre giocatori duttili la cui versatilità potrebbe influenzare in modo positivo l’andamento delle quote serie a. Harroui, già protagonista in questo inizio di stagione, ha dimostrato un’ottima capacità di inserimento, tanto che Zanetti ha parlato di lui come un possibile titolare. Insieme a Suslov e Alidou, da poco arrivato al Verona, potrebbe apportare molto alla squadra, fornendo nuove soluzioni tattiche a Zanetti, che attualmente conta su un tridente d’attacco decisamente aggressivo.

Tuttavia, come lo stesso allenatore ha riconosciuto, l'aggressività da sola non è sufficiente. A decidere le partite sono le giocate dei singoli e mister Zanetti ha ben chiaro il lavoro da fare per migliorare la squadra. Con il giusto approccio e una buona tenuta mentale, il Verona ha tutte le carte in regola per raggiungere i suoi obiettivi stagionali e, magari, togliersi qualche soddisfazione contro le grandi del campionato.