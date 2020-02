Hellas Verona Women, disfatta a Roma

Sconfitta pesante per l’Hellas Verona Women. La gara di questo pomeriggio, valida per la 15a giornata della Serie A femminile, è stata persa per 6-0 dalle gialloblù, che hanno giocato contro la Roma allo stadio ‘Tre Fontane’. Nel primo tempo la squadra capitolina si trovava avanti già di cinque reti, grazie al gol di Bartoli, la doppietta di Bonfantini, il rigore di Andressa, oltre all’autogol di Perin. Nella ripresa è ancora Bonfantini a segnare, siglando la tripletta personale.

Questo il tabellino dettagliato dell’incontro:

ROMA-HELLAS VERONA 6-0

Marcatrice: 17′ pt Bartoli, 19′ pt Bonfantini, 27′ pt aut. Perin, 30′ pt Bonfantini, 46′ pt rig. Andressa, 2′ st Bonfantini.

Roma: Ceasar; Andressa (dal 4′ st Greggi), Hegerberg, Giugliano, Erzen, Bartoli, Thestrup, Thomas (dal 30′ st Serturini), Bonfantini, Swaby (dal 10′ st Ekroth), Pettenuzzo.

A disp.: Casaroli, Pipitone, Bernauer, Cunsolo, Serturini, Ciccotti, Coluccini.

All.: Bavagnoli.

Hellas Verona: Forcinella; Ledri (dal 30′ st Lazzari), Perin (dal 1′ st Motta), Zanoletti, Mella, Solow, Sardu, Baldi (dal 30′ st Salimbeni), Glionna, Cantore, Pirone.

A disp.: Gritti, Meneghini, Pasini, Cavalca, Lazzari, Mancuso, Franco, Salimbeni.

All.: Pachera.

Arbitro: Domenico Mirabella (Sez. AIA Napoli)

Assistenti: Francesco Festa (Sez. AIA Barletta), Marco Colaianni (Sez. AIA Bari)

NOTE. Ammonita: Thomas, Hegerberg.

