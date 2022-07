Henry al Verona, cosa manca. La situazione della trattativa

Il calciatore vuole il Verona, le società al lavoro ma l'accordo non è ancora chiuso

Il passaggio di Thomas Henry al Verona sembrava cosa fatta già due settimane fa. Poi il rallentamento. Come spiega trivenetogoal.it l’accordo fra Hellas e Venezia era stato raggiunto per un prestito oneroso a un milione più diritto di riscatto fissato a otto milioni.

Ma al termine dell’attuale stagione Henry avrebbe un solo anno di contratto ancora in essere e il Venezia, in caso di mancato riscatto da parte del Verona, avrebbe una forza contrattuale molto più bassa. Il club lagunare ha chiesto quindi a Henry il rinnovo, ma il giocatore si rifiuta. Inoltre, l'offerta di acquisto del cartellino da parte del Verona è ritenuta troppo bassa, ma ci si sta lavorando.

È certa, comunque, la volontà dell'attaccante di trasferirsi in gialloblù. Il francese ha rifiutato di andare negli USA al D.C. United, che offriva 12 milioni per il suo cartellino. Ora si attendono gli sviluppi decisivi, col Verona che ha già comunque ingaggiato per l'attacco Piccoli e Djuric.