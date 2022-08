Henry: “No agli Usa per il Verona: vediamo dove arrivo”

Dice il centravanti francese, ingaggiato dal Venezia: "Gli obiettivi? Quello di squadra è la salvezza prima di tutto. Poi proveremo a far meglio dell’anno scorso. Quanto a me, punto alla doppia cifra, magari anche di più. Ma non voglio parlare troppo di numeri, non voglio dimenticare che tipo di giocatore sono. L’importante per me è giocare bene, aiutare la squadra. Perché sono così, provo la stesso gioia quando faccio segnare un compagno".