Henry si presenta: “Verona la scelta giusta, hanno avuto grande fiducia in me”

Il nuovo attaccante del Verona Thomas Henry , acquistato dal Venezia, si presenta in conferenza stampa in via Olanda. Queste le dichiarazioni del centravanti francese.

"Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il mister e la società per me è stato semplice fare questa scelta. Sono convinto che Verona sia il giusto step per me. Ho parlato con Cioffi e col direttore sportivo, per me è stato importante sentire la fiducia.