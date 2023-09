Henry torna a disposizione, c’è per l’Atalanta

Otto mesi dopo il grave infortunio il francese è pronto a scendere in campo

Dopo un calvario di otto mesi, Thomas Henry torna a disposizione del Verona, e in questo caso di Marco Baroni.

L'attaccante francese, otto mesi dopo il grave infortunio patito durante Verona-Lecce dello scorso 21 gennaio che lo ha costretto a restare fuori dai giochi per lungo tempo, è stato convocato dall'allenatore dell'Hellas per la gara di domani contro l'Atalanta, quando peraltro mancherà per problemi fisici Milan Djuric.