Manca poco al passaggio del difensore in nerazzurro

Isak Hien promesso sposo alla'Atalanta, è vicino al trasferimento in nerazzurro.

Demiral si sta accordando per andare in Arabia all'Al Ahli, quindi il club di Percassi può affondare per il difensore gialloblù. Operazione da 10 milioni circa.