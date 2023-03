Hien e Lasagna, la situazione

Non convocati per il Monza, ecco i motivi

Non ci sarà contro il Monza Isak Hien, che non è stato convocato per un problema all'adduttore della gamba sinistra che in settimana (già durante la partita a La Spezia) ha dato dei problemi e non è del tutto risolto. Nulla di grave, il difensore dovrebbe farcela per la prossima a Genova con la Sampdoria.