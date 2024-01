Hien, il saluto a Verona: “Mi avete fatto sentire a casa”

“Ciao Verona, ciao veronesi. È stato un anno e mezzo incredibile, che mi ha permesso di imparare ad amare questa città e di capire quanto la sua gente viva per l'Hellas. Un anno e mezzo di lotta, vittorie e sconfitte, con un campionato concluso nel modo più bello. Vi auguro il meglio per il futuro, grazie per avermi fatto sentire a casa. Isak”.