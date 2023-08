Hien, l’Atalanta tenta l’affondo

Il difensore può passare in nerazzurro, oggi la decisione

Tutto su Isak Hien . L'Atalanta ha rinunciato ad Alessandro Buongiorno del Torino in quanto il calciatore non è convinto di lasciare il club granata. Il club nerazzurro, dunque, riporta Sky, torna forte sul difensore del Verona, seguito da tempo.

Oggi si capirà se ci sono i margini per il trasferimento di Hien, il cui cartellino è valutato attorno agli 8 milioni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con Hellas1903 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei gialloblu in campionato e in europa.