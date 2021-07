Hongla si presenta: “Amrabat? Non lo conosco, vi dimostrerò chi sono io”

Il nuovo centrocampista dell'Hellas: "Il Verona mi ha voluto fortemente, è un grande passo per la mia carriera"

"Ho varie qualità come centrocampista - dice Hongla - mi piace giocare la palla, recuperarla, ogni giorno cerco di migliorare in questo. C'è stato un forte interesse del Verona per avermi qui, con due o tre settimane di trattativa serrata. Sono davvero molto felice di essere all'Hellas, è un gruppo forte con molte qualità. Per me arrivare nel campionato italiano è molto importante, un grande passo per la mia carriera, anche se ho già giocato in Belgio e Spagna. Ora sta a me dimostrare che sono qui per dare tutto e raggiungere la salvezza.