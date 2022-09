Hrustic: “Il Verona mi cercava già a gennaio. Non sono Barak, ho altre caratteristiche”

"Il Verona mi ha contattato per la prima volta a gennaio, poi c'è stato un ritorno di fiamma in estate, ho avuto un'ottima sensazione, e questa è la ragione per cui ho accettato la proposta.

Il successo con l'Eintracht nell'Europa League appartiene al passato, quello che conta per me è giocare e sentirmi al centro del progetto, ed è la sensazione che ho avuto qui sin dal primo giorno.

Bundesliga e Serie A sono due campionati molto competitivi. In Serie A c'è un gap minore tra le squadre di vertice e quelle medio-piccole, di conseguenza la competizione è più elevata. In Germania c'è maggiore fisicità, più corsa, ma credo che il campionato italiano possa fare al caso delle mie caratteristiche. Accetterò il ruolo che mister Cioffi mi darà, io però preferisco giocare sulla trequarti, come nella Nazionale australiana, ma in passato ho giocato anche come centrocampista centrale.