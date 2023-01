Hrustic: “L’operazione è andata bene, non vedo l’ora di tornare in gialloblù”

Il giocatore australiano ha poi rilasciato una dichiarazione attraverso i canali social dell'Hellas: "Cari tifosi gialloblù - le sue parole -, l’operazione alla caviglia è andata bene. Mi dispiace di non poter dare il mio contributo all’Hellas in questo momento, ma inizierò da subito a lavorare per poterlo fare il più presto possibile. Sono sicuro che i miei compagni vi renderanno orgogliosi anche senza di me e non vedo l’ora di tornare a indossare la maglia gialloblù al Bentegodi. Forza Verona!"