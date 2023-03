I 120 anni dell’Hellas, il logo del club

Realizzato in collaborazione con la realtà veronese Studio Fantastico, il logo dedicato ad ‘Hellas 120’ – l’insieme di iniziative per questo importante anniversario – sarà utilizzato su tutti i canali online e offline del Club nella settimana che va dal 3 all’8 aprile prossimi. Punto di arrivo sarà infatti la sfida tra Hellas Verona e Sassuolo, in programma sabato 8 aprile(ore 20.45) al ‘Bentegodi’, quando lo stadio si vestirà di gialloblù per augurare buon compleanno alla squadra del cuore dei veronesi.