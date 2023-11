I siti per guardare partite di Serie A e la nuova legge anti pezzotto

Il prossimo anno DAZN trasmetterà in chiaro cinque partite per chi desidera provare il servizio prima di sottoscrivere l'abbonamento

Redazione Hellas1903

La Serie A è un campionato che coinvolge milioni di tifosi nella Penisola. Si tratta infatti di un torneo tutto fuorché scontato, che può regalare mille emozioni e altrettanti risultati a sorpresa. La voglia di assistere alle partite della massima serie tricolore, dunque, è molto grande, ma ci sono degli errori che gli appassionati di calcio non devono assolutamente commettere. Ci si riferisce, nello specifico, allo sfruttamento dei servizi di IPTV pirata, che non solo sono illegali, ma possono risultare anche molto pericolosi per l'incolumità dei propri dispositivi (e della propria fedina penale).

I migliori siti per guardare la Serie A gratis? Non ne esistono — Andiamo subito al cuore del discorso: no, non è possibile guardare la Serie A gratis in streaming, né in televisione. L'opzione delle piattaforme illegali, come accennato poco sopra, non dovrebbe mai essere presa in considerazione, da nessun tifoso. I pericoli sono infatti enormi, come specifica anche la nuova legge anti pezzotto, che viene descritta in modo approfondito dai blog esperti del tema.

Guardare i contenuti in streaming illegalmente, dunque senza aderire ad una piattaforma che ha acquisito regolarmente i diritti di trasmissione, costituisce un reato. Un reato grave, che può comportare una multa sino a 5.000 euro e un periodo di detenzione di 3 anni per chi diffonde i contenuti. Bisogna inoltre sfatare un mito comune: non rischiano soltanto i broadcaster pirata, ma anche gli spettatori delle IPTV in streaming illegali.

Oramai le forze dell'ordine e la Guardia di Finanza adottano svariate strategie molto avanzate a livello tecnologico, che consentono di risalire facilmente alle identità degli utenti che sfruttano tali servizi. Significa che possono tracciare l'indirizzo IP e carpire tutte le informazioni utili per identificare le persone che guardano i suddetti contenuti in streaming. Di conseguenza, è impossibile uscirne indenni, soprattutto da quando il governo ha scelto di adottare una linea più dura che mai.

Gli utenti hanno comunque l'opportunità di vedere alcuni contenuti sulla Serie A gratuitamente, come nel caso dei goal e degli highlight delle partite. Basta infatti collegarsi su social come YouTube o fare una visita al profilo Facebook ufficiale di DAZN, per riuscirci. A proposito di DAZN: dal prossimo anno i tifosi della Penisola potranno gustarsi 5 partite della Serie A gratis, ma questa è una notizia che richiede un approfondimento a parte.

Dal 2024/2025 cinque partite di Serie A in chiaro su DAZN — La maggior parte dei tifosi di calcio sa già che DAZN è l'unica piattaforma detentrice dei diritti di trasmissione delle partite di Serie A in streaming in Italia. Si tratta ovviamente di un servizio a pagamento, dunque quest'anno non si ha alcuna possibilità di vedere il nostro campionato gratis. Il prossimo anno, però, DAZN trasmetterà in chiaro cinque partite della Serie A, per la gioia di chi desidera provare il servizio prima di sottoscrivere un regolare abbonamento.

Le partite da trasmettere gratis verranno scelte da DAZN stessa, e non dagli utenti, e ad oggi non è ancora possibile sapere quali saranno. Ulteriori news verranno diffuse ad agosto 2024, quindi non resta che attendere.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.