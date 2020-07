Iachini: “C’è rammarico, potevamo vincere”

Al termine di Fiorentina-Verona, il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti, soprattutto all’inizio. Abbiamo sbagliato qualche passaggio e in certe occasioni è mancata la conclusione finale, inoltre nel gol preso dovevamo essere più attenti. Nella ripresa abbiamo aggredito bene il Verona e creato i presupposti per andare a pareggiare, cosa che dovevamo fare prima. Bene il carattere e la voglia dei miei. C’è rammarico perché potevamo portare a casa i tre punti”.

Prosegue: “Fallo di mano di Pessina? Siamo stati sfortunati, l’arbitro ha visto così. In classifica i miei ragazzi meriterebbero di essere più in alto per quello che abbiamo creato”.