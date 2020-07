Iachini: “Verona, che campionato. Partita difficile”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, parla della gara con il Verona.

Dice, come riportato dal sito www.violanews.com: “Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte in questa parte di campionato. Giocando in modo così ravvicinato, tante cose si capiscono dopo le partite. I ragazzi sono consapevoli di affrontare una squadra che sta facendo un grande campionato, da parte nostra serve una prestazione solida. Ci mancano i nostri tifosi, ma dovremo essere all’altezza della situazione, anche per organizzazione e attenzione. Ci auguriamo anche di essere un pelo più fortunati e precisi sotto porta”.