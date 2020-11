Zlatan Ibrahimovic parla a Sky della gara col Verona. “Il prossimo rigore – dice l’attaccante autore del 2-2 – lo lascio a Kessie, l’importante era non perdere la fiducia, non perdere la partita, ma abbiamo avuto tante occasioni e un pareggio non va bene. Mi è mancata lucidità e cattiveria davanti alla porta stasera. Silvestri mi ha detto l’ultimo rigore lo hai sbagliato prima che tirassi? Ha ragione, lo avevo sbagliato. Dobbiamo essere più aggressivi”