Ibrahimovic a Sanremo? Poi lo sfiderà il Verona

Zlatan Ibrahimovic sarà protagonista al Festival di Sanremo che (se le misure anti-Covid lo consentiranno) si svolgerà dal 2 al 6 marzo.

Il campione svedese del Milan, infatti, è stato ingaggiato per affiancare il conduttore Amadeus per la rassegna. Per cinque giorni Ibra si presenterà sugli schermi e sul palco del teatro Ariston.

Il 7 marzo, la domenica successiva al Festival, il Milan sarà impegnato con il Verona al Bentegodi. La partita inizierà alle 15.

Amadeus (tifoso interista ma veronese d’origine) ha assicurato che Ibrahimovic non salterà né allenamenti né gare dei rossoneri.

Intanto, dopo Sanremo ad attenderlo ci sarà l’Hellas, pronto a sfidare il Milan e il suo fuoriclasse.