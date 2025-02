Ibrahimovic: “Verona qui per difendere, abbiamo dominato”

Sergio Conceicao non parla dopo la partita col Verona per lutto. Al suo posto le parole di Zlatan Ibrahimovic: "Mister Conceiçao è molto emozionato per la morte dell'ex presidente del Porto. Era un papà per lui, quindi sono venuto qui io a parlare. Jimenez? Mi aspettavo questo impatto. I palloni arrivano in area con questa squadra, devi essere pronto a fare gol. La vittoria di stasera è importante. Abbiamo dominato, loro sono venuti qui per difendere. Se fai gol all'inizio si apre la partita e cambia tutto".