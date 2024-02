Il Bologna passeggia su un Verona arrendevole, 2-0 al Dall’Ara

Hellas evanescente e mai in partita. Attacco nullo, Henry entra troppo tardi

Andrea Spiazzi Direttore 23 febbraio 2024 (modifica il 23 febbraio 2024 | 23:49)

Tutto facile, troppo facile per il Bologna contro il Verona sceso in campo al Dall'Ara con poche e confuse idee, se non quella di menare il giusto per difendere lo 0-0. L'indiscutibile qualità dei calciatori rossoblù ha la meglio sul gruppo di Baroni, che corre troppo poco e a vuoto in una gara sempre in pugno ai padroni di casa.

La sconfitta così è inevitabile e arriva con un gol per tempo di Fabbian e Freuler. L'Hellas non riesce mai a impensierire Skorupski, se non quando lo stesso portiere regala palla, subito prima del 2-0, a Suslov che in pallonetto manda fuori di un niente e nel finale con Henry, gettato nella mischia troppo tardi. Attacco dunque inconsistente, quello dei gialloblù, scelto dal tecnico fiorentino. Evanescente Swiderski, leggero Noslin, l'unico vivace è Suslov, che però gioca da solo. Dietro Dawidowicz e Magnani evitano un passivo maggiore, male Cabal, stesso discorso per Centonze che sembra buttato in campo appena uscito da un pagliaio.

FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Ferguson, Freuler, Fabbian, Orsolini, Ndoye, Zirkzee

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Calafiori, Ilic, Moro, Aebischer, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Saelemaekers, Urbanski

Allenatore: Thiago Motta

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Suslov, Folorunsho, Noslin, Swiderski

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Lazovic, Henry, Mitrovic, Vinagre, Dani Silva, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo), al Var Sozza. Circa 800 i tifosi del Verona presenti.

PRIMO TEMPO, TUTTO FACILE PER IL BOLOGNA

Si parte a discreto ritmo ma la gara viene interrotta al 4' per un problema al piede dell'arbitro Abisso. Il fischietto, dopo 7 minuti di tentativi dei sanitari del Bologna, non ce la fa. Al suo posto entra il quarto ufficiale Giacomo Camplone di Pescara.

Il Verona gioca al solito con le linee alte e gli attaccanti ad aggredire la costruzione del gioco dei rossoblù. Posh è attento dalle parti di Folorunsho. Dawidowicz mura Ferguson in area al 15'.

Swiderski prende un fallo dal Lucumi a qualche metro dal limite dell'area, Duda calcia debolmente per Skorupski.

Dopo un'azione a destra di Zirkzee Camplone ammonisce Ferguson per un'entrata su Suslov. Montipò esce fuori area per anticipare Orsolini. L'Hellas tiene con compattezza e con qualche fallo al limite del cartellino, poi il Bologna guadagna metri.

1-0 DI FABBIAN

Al 29' Ferguson batte un corner da sinistra, Montipò esce col pugno ma manca il pallone, dal fondo Orsolini mette dentro, a un metro dalla linea di porta sbuca Fabbian che insacca facilmente.

L'Hellas cerca il contrattacco, Centonze però dal fondo crossa in curva al 33'. L'attacco dei gialloblù è debole e poco organizzato, con Swiderski che gira a vuoto e i compagni slegati tra loro. Al 36' Zirkzee crossa pericolosamente, Orsolini sbaglia da un metro ma c'è comunque fuorigioco. Folorunsho si arrabbia con un compagno perché voleva un passaggio diverso, c'è un po' di nervosismo. Baroni strilla dopo qualche errore tecnico per cercare di rimettere in pista i suoi.

Ci sono 8 minuti di recupero per l'infortunio ad Abisso. Il ritmo è lento, il possesso è del Bologna. Un contropiede avviato da Folorunsho, dopo un sapiente tocco di Suslov favorisce Centonze a destra ma il cross è telefonato. L''ennesimo fallo di Duda (su Ferguson) è stavolta sanzionato col giallo da Camplone. Ndoye si infila come il burro a sinistra beffando Centonze, Montipò para in corner la conclusione.

SECONDO TEMPO, GARA SEMPRE A SENSO UNICO, IL BOLOGNA LA CHIUDE IN SCIOLTEZZA. CAMBI TARDIVI DI BARONI

Nessun cambio nell'intervallo nonostante la prova opaca di vari gialloblù. Il Verona parte cercando la profondità, il Bologna risolve senza problemi. Montipò esce ancora fuori area per spazzare coi piedi su Orsolini. Suslov è l'unico che cerca di ravvivare l'attacco con qualche guizzo dei suoi.

La qualità del Bologna si fa strada, Magnani svirgola in corner un cross di Ferguson al 54'. I rossoblù vogliono chiudere la gara, l'Hellas si difende.

Al 57' Baroni toglie Swiderski (prova insufficiente), entra Mitrovic. Esce anche uno spaesato Centonze, dentro Tchatchoua.

Dawidowicz tiene su Orsolini che non ha vita facile. C'è una fase di brutto gioco, con errori da ambo le parti.

SUSLOV SFIORA IL PAREGGIO. Skorupski con un grave errore consegna palla a Suslov che da fuori cerca il pallonetto. La palla scende piano ed esce di un niente. Il Verona va vicinissimo al pareggio, seppur in maniera casuale. Sul ribaltamento arriva il 2-0

RADDOPPIA FREULER. Al 65' il Bologna recupera palla vicino all'area gialloblù, Fabbian va veloce verso il fondo e pesca Freuler che in corsa insacca.

Per l'Hellas è game-over e il primo a darla persa è Baroni che non effettua più cambi fino all'82' quando manda dentro Dani Silva ed Henry (che all'87' crea un pericolo di testa anche se colpisce male, poi al 90' se lo mangia con Skorupski che para) per i molto deludenti Duda e Noslin. Il Bologna gira palla godendosi i meritati applausi del suo pubblico. È la squadra rivelazione del campionato, e fa poca fatica a gonfiare il petto contro il Verona di questa sera, macilento e senza l'animo necessario, forse già con la testa a quello che sa tanto di spareggio salvezza col Sassuolo di domenica 3 marzo.

BOLOGNA-VERONA 2-0

Reti: 27' Fabbian, 65' Freuler

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch (dal 75' De Silvestri) , Beukema, Lucumi, Kristiansen, Ferguson, Freuler (dall'81 El Azzouzi), Fabbian (dall'81' Aebischer), Orsolini (dal 75' Lykogiannis) , Ndoye (dall'81 Karlsson), Zirkzee

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Calafiori, Ilic, Moro, Corazza, Odgaard, Saelemaekers, Urbanski

Allenatore: Thiago Motta

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Centonze (dal 57' Tchatchoua), Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda (dall'81' Dani Silva), Serdar, Suslov, Folorunsho (dall'86' Lazovic), Noslin (dall'81' Henry), Swiderski (dal 57' Mitrovic)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Charlys, Coppola, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo) (dal 10' Giacomo Camplone Sez. AIA di Pescara)

Assistenti: Marco Bresmes (Sez. AIA di Bergamo), Francesca Di Monte (Sez. AIA di Chieti)

NOTE. Ammoniti: 19' Freuler, 45'+5' Duda, 69' Ferguson, 79' Cabal

