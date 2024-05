Il Cagliari è salvo, Sassuolo a un passo dalla B

Emiliani sconfitti dai sardi per 0-2

Con un secco 2-0 il Cagliari manda ko il Sassuolo al Mapei Stadium e centra la salvezza matematica in serie A. Con un gol di Prati al 71' e una rete su rigore di Lapadula al 91' la squadra di Ranieri può festeggiare.

Il Sassuolo, invece, ha un piede e mezzo in serie B. I neroverdi potrebbero essere già in Serie B oggi qualora non perda una fra Frosinone ed Empoli.