Il Cagliari riprende il Napoli (1-1), lotta salvezza: in tre a 20 punti

Con un gol al 96' di Zito Luvumbo il Cagliari pareggia per 1-1 con Napoli, passato in vantaggio alla Sardegna Arena con Osimhen al 65'. La squadra di Ranieri agguanta così Verona e Sassuolo a quota 20 punti in classifica, sopra la Salernitana, ultima a 13.