Il calcio è in lutto: si è spento Sinisa Mihajlovic

Il tecnico del Bologna, allenatore e giocatore, portato via dalla leucemia a 53 anni. La famiglia: "Sarà sempre con noi, vivo con l'amore che ci ha regalato"

L'allenatore del Bologna, tecnico in passato, tra le altre, di Milan, Torino, Fiorentina, Sampdoria e Catania, grande giocatore della Stella Rossa, della Roma, della Sampdoria, della Lazio e dell'Inter, è deceduto a 53 anni in un clinica romana.

Dopo le prime durissime cure volle tornare in panchina, facendosi dimettere per un giorno dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna, in cui era ricoverato.