Il calcio e la ripresa, i dubbi di Malagò: “Giocare a porte chiuse con 40 gradi…”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della situazione del calcio, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Capisco chi dice che sarebbe bello giocare al più presto per finire il campio- nato. Poi però leggo le ragioni di presidenti che preferirebbero pensare già alla prossima stagione e non me la sento di dargli torto. Il calcio a porte chiuse, con 40 gradi all’ombra con 2 o 3 partite alla settimana… Al momento non la vedo facile, ma capisco chi vuole provarci. Sto constatando, però, che uno dopo l’altro i campionati degli sport di squadra stanno chiudendo“.