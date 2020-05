Il calcio ritorna? Decide Conte

Tutto nelle mani di Giuseppe Conte.

Sarà il Presidente del Consiglio a decidere se il calcio potrà riprendere o meno per questa stagione.

Dopo la riunione tra Figc e il comitato tecnico scientifico, ieri, e il trasferimento del rapporto al Ministero della Salute, i nodi restano ancora incerti.

Conte ha annunciato che parlerà con Gabriele Gravina, presidente federale. Lo farà nei prossimi giorni. Dopo arriverà una risposta chiara: sì o no al nuovo inizio per il pallone in Italia.