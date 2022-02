Il Dige: “Calciatori, basta baciare la maglia se poi scappate di nascosto”

L'ex gialloblù: "La maglia è una cosa seria, si fanno figure meschine"

Antonio Di Gennaro commenta a Tmw Radio gli ultimi movimenti di mercato di serie A. Venendo a Vlahovic, prossimo avversario del Verona domenica sera a Torino, dice l'ex gialloblù dello scudetto: "La questione è semplice, voleva andare alla Juventus, punto. Qualsiasi offerta non sarebbe stata ascoltata. Poi ripenso a certe parole e ai baci sulla maglia. Vorrei dirlo a tutti: non fatelo più, fate una figura meschina perché quel gesto è importante. La maglia è una cosa seria, non puoi poi scappare di nascosto".