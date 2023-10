Il finale positivo della parabola di Veronika Kudermetova

La tennista russa vince con Pegula

Veronika Kudermetova è una delle tenniste russe più interessanti degli anni duemila. La sportiva nata nel 1997 a Kazan è riuscita nell’obbiettivo di conquistare il suo secondo WTA in carriera, dopo quasi di anni di totale assenza dalle scene “che contano”.

È riuscita in questa complicata missione in una maniera abbastanza inaspettata, specie se si tiene conto delle prestazioni complessive che ha avuto durante il corso del 2022 e del 2023, con soltanto tre partite vinte su ben sei tornei in cui è stata partecipante.

Le sue quotazioni sono infatti cambiate in maniera curiosa all’interno dei siti scommesse tennis, perfetta dimostrazione che basta azzeccare in maniera egregia una singola partita per poter modificare in maniera radicale il proprio valore percepito.

Il momento della ripartenza — C’è probabilmente stato un singolo momento che ha fatto capire alla Kudermetova di essere in grado di spezzare la maledizione che aveva afflitto i suoi ultimi anni di gioco: il trionfo avuto su Iga Swiatek durante i quarti di finale del WTA 500 di Tokyo.

Complice una prestazione un po’ sottotono per la giocatrice polacca ma anche una prestazione molto interessante per la giocatrice russa, che con i suoi palleggi attenti e le sue giocate di fino è riuscita nel far cadere in trappola la sua avversaria spingendola a compiere diversi errori, gli stessi che hanno chiuso il primo set e che hanno dato di certo una spinta positiva all’umore della giocatrice.

Di certo anche al termine della partita con la Swiatek poco ci si poteva aspettare di positivo se consideriamo che nel migliore dei casi sarebbe andata a scontrarsi contro Jessica Pegula, giocatrice che aveva già dimostrato di essere estremamente agguerrita e che assurgeva a grande favorita per la vittoria finale.

Che bello venir sorpresi — Veronika Kudermetova poteva vantare il premio di grande sfavorita, complice anche le quattro finali WTA perse consecutivamente dopo la vittoria della finale a Charleston, durante Aprile 2021. Fortunatamente a chiunque sarebbe bastato guardare l’inizio della partita, con la giocatrice russa che vince i primi tre game senza particolari sforzi, per cambiare idea e rimanere positivamente stupefatti.

Un passaggio a vuoto arrivato durante il corso del quinto game ha però cambiato le carte in tavola, dando l’occasione a Pegula di recuperare fino a raggiungere il 6-5. A ridare respiro alla giocatrice russa è stato un doppio fallo commesso dall’americana che ha annullato il primo set point.

