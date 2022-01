Emergenza Covid: il Governo verso la chiusura degli stadi

Le società fanno resistenza ma l'esecutivo pare abbia già deciso: stadi senza pubblico per l'emergenza Covid

La Lega di serie A tira dritto e non vuole saperne di sospendere il campionato. Nel pomeriggio Mario Draghi ha chiamato anche Gravina, preoccupato per la situazione del calcio italiano rispetto ai numerosissimi contagi nei gruppi squadra.

Nel frattempo, scrive La Repubblica, il governo non è disposto a stare fermo e va verso la decisione di chiudere al pubblico le gare di campionato. Anche qui le società di Serie A per il momento non vogliono saperne: dovessero opporsi, sarà l'esecutivo a stabilire in autonomia la soluzione migliore. E quindi a procedere alla chiusura degli impianti.