Con un calcio di rigore trasformato da Strefezza al 62' il Lecce batte l'Udinese al Via del Mare per 1-0 e allunga in classifica su Spezia e Verona. Ora i giallorossi sono a 31 punti in quintultima posizione a più 4 sullo Spezia e più 5 sull'Hellas.