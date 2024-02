Il mancato arrivo di André Silva, la ricostruzione di quello che è successo

Il mancato arrivo di André Silva al Verona ha, da fonti vicine all'Hellas, una spiegazione prettamente burocratica. Il calciatore brasiliano, infatti, non era in possesso del passaporto portoghese (Gianluca Di Marzio ha detto in diretta a Sky: "Non è arrivato in tempo il passaporto portoghese") e il Verona non aveva posto per un altro extracomunitario, con lo slot già pieno. Ci si è accorti di tutto ciò dopo le visite mediche, e certo questo non depone a favore né del Verona né del Vitoria Guimaraes. Insomma, un gran pasticcio che ha lasciato scontenti tutti.