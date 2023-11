Il Monza affonda (1-3) un Verona senz’anima, Baroni vicino al capolinea

Doveva essere la gara della svolta, è stata quella che ha certificato la crisi dei gialloblù

Doveva essere la gara della svolta, è stata quella che invece ha certificato la crisi del Verona. Affondata da una doppietta di Colombo, la squadra gialloblù riesce a proporre calcio solo per una ventina di minuti ad inizio ripresa, dopo un primo tempo pavido, inconcludente, molle e in balia dell'avversario. Bastano due cambi e Palladino riporta i suoi in avanti fino alla prodezza dell'attaccante 21 enne che, lui sì, vede la porta, a differenza di quelli del Verona che oramai nemmeno sanno più dove sia e se esista. Il 3 a 0 di Caldirola non fa che affondare la lama nella pochezza del Verona mentre quello con deviazione di Folorunsho all'86' è ininfluente.

L'Hellas di Baroni dopo le due vittorie iniziali, che evidentemente hanno fatto più male che bene, e in ogni caso gettate alle ortiche, ha raccolto la miseria di 2 punti nelle successive 9. Numeri da esonero istantaneo, che probabilmente, conoscendo il club, molto cauto e attendista, non arriverà subito, dando all'allenatore la possibilità di giocarsi la panchina a Genova.

FORMAZIONI

VERONA: Montipò, Magnani, Dawidowicz, Terracciano, Faraoni, Folorunsho, Duda, Lazovic, Doig, Bonazzoli, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Hien, Cruz, Hongla, Saponara, Serdar, Ngonge, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula

Allenatore: Marco Baroni

MONZA: Di Gregorio, Caldirola, Marì, D'Ambrosio, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Vignato, Colombo

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni F., Pereira, Bettella, Birindelli, Carboni V., Maric, Bondo, Carboni A., Mota

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Giuseppe Collu (Sez. AIA di Cagliari)

PRIMO TEMPO, MONZA SUPERIORE, GOL DI COLOMBO

Verona coi migliori uomini a disposizione in campo schierati col 3-5-2. Hien siede in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.

Bonazzoli dopo 30 secondi tira da distante, Di Gregorio blocca facilmente a terra. Il Monza gira palla lentamente, il pressing alto del Verona, che non morde fino in fondo, non impensierisce i brianzoli che attendono il liberarsi di un varco.

PALO DEL MONZA. Montipò devia in corner un tiro da fuori di Colombo angolato all'ottavo minuto. Dal corner Pablo Marì calcia con la palla che prende il palo esterno ed esce. Colombo mette paura con uno scatto: il Monza alza la voce.

Montipò blocca a terra un tiro di Colombo da fuori. Il Verona non propone gioco, è timido e non riesce a ripartire. Baroni caccia urlacci in direzione dei suoi. Duda allarga una gamba con fallo tattico su Colpani, l'arbitro Collu sgrida lo slovacco ma non estrae il giallo.

Al 18' il Monza batte il quarto corner. Bonazzoli calcia alle stelle da 30 metri al 21'.

Djuric ha un taglio alla mano sinistra e viene fasciato. D'Ambrosio viene ammonito al 25' per un fallo tattico su Duda.

INFORTUNIO A DAWIDOWICZ, ENTRA HIEN. Recuperando in corsa un pallone Dawidowicz si ferma e chiede subito il cambio per un guaio muscolare al 27'. Hien lo sostituisce, tornando in campo dopo l'infortunio al 30'.

Nel frattempo Gagliardini di testa manda a lato di poco. Il Monza conduce le danze con poca precisione in alcuni cross, per fortuna dei gialloblù, che invece continuano in una gara difensiva e con marcature a uomo.

TRAVERSA DI DUDA. Squillo del Verona al 32'. Bonazzoli serve Duda che vicino al limite dell'area calcia a giro con potenza: la palla sbatte sulla traversa e torna in campo.

Vignato poco dopo getta via un contropiede pericoloso sbagliando la misura dell'ultimo dribbling.

Magnani resta a terra e parla coi sanitari, poi stringe i denti e prosegue la gara. Terracciano anticipa Colpani di testa su cross di Pessina.

COLPANI SFIORA IL GOL. Al 39' Colpani scambia con Vignato a sinistra entra in area superando prima Terracciano e poi Montipò, finito defilato a destra non riesce a chiudere il tiro e la palla va sul fondo.

MONZA IN VANTAGGIO, PALLA PERSA DA FARAONI E 0-1

Al 41' il Verona in formato horror perde una palla sanguinosa con Faraoni che la mette nella terra di nessuno dove Folorunsho non riesce a trattenerla assediato da due avversari in vantaggio. Gagliardini rilancia in verticale, Colombo riceve una sponda di Colpani va in area e supera Montipò con un diagonale che Terracciano in corsa riesce solo a sfiorare.

SECONDO TEMPO, IL VERONA REAGISCE MA NON VEDE LA PORTA, COLOMBO CHIUDE I CONTI

BONAZZOLI SI DIVORA IL GOL. Hongla sostituisce Doig con Lazovic che si riprende l'esterna. Proprio una perfetta sponda di testa del serbo al 47' mette Bonazzoli solo a due metri da Di Gregorio, ma l'attaccante incredibilmente spara alto.

Il Verona ha l'acqua alla gola, vede una voragine spalancarsi sotto e mette più coraggio nella manovra. L'Hellas guadagna il primo calcio d'angolo al 53'. Il secondo un minuto dopo. Sale la pressione dei gialloblù. Djuric gira di testa un cross teso di Lazovic e la palla esce di un metro. Il Monza barcolla e si chiude, Faraoni spreca crossando male e si scusa. Hongla ci mette il fisico e recupera palloni, così come Hien.

Palladino toglie Ciurria per Birindelli al 59'. Il Verona produce lo sforzo massimo mettendo alle corde l'avversario. Terracciano dalla distanza non impensierisce Di Gregorio al 64'.

CAMBI. Al 66' Ngonge rileva Lazovic nel Verona, nel Monza Valentin Carboni e Bondo entrano al posto di Colpani e Vignato.

I brianzoli riescono a risalire il campo dopo 20 minuti di trincea. Faraoni butta giù Carboni e viene ammonito, protesta, è nervoso. Montipò respinge sul suo palo un tiro di punta di Birindelli.

DOPPIETTA DI COLOMBO. Il Verona sparisce dal campo e perde le misure, aprendosi a folate offensive del Monza. Colombo al 73' parte da solo dalla trequarti senza nemmeno strappare. Ne ha 4 del Verona che non affondano il tackle, così il 21enne si accentra, scherza Terracciano e dal limite spara un sinistro micidiale vicino al palo opposto.

Baroni manda dentro Saponara e Tchatchoua al posto di Faraoni e Bonazzoli (ampiamente insufficienti entrambi). Nel Bentegodi cala il silenzio, la Curva poi riprende i cori.

Il Monza chiude una gara già chiusa all'84' con un colpo di testa da corner di Caldirola che sovrasta Magnani. Poi All'86' Folorunsho accorcia (con deviazione decisiva di Marì) su assist di Ngonge, ma nulla cambia.

Il Verona tocca il fondo, e il suo allenatore ancora di più.

HELLAS VERONA-MONZA 1-3

Reti: 41' e 73' Colombo, 84' Caldirola, 86' Folorunsho

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Dawidowicz (dal 30' Hien), Terracciano, Faraoni (dal 75' Tchatchoua), Folorunsho, Duda, Lazovic (dal 66' Ngonge), Doig (dal 46' Hongla), Bonazzoli (dal 75' Saponara), Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Serdar, Suslov, Charlys, Coppola, Mboula

Allenatore: Marco Baroni

MONZA: Di Gregorio, Caldirola, Marì, D'Ambrosio, Ciurria (dal 59' Birindelli), Gagliardini (dall'85' Akpa Akpro), Pessina, Kyriakopoulos, Colpani (dal 66' Bondo), Vignato (dal 66' Carboni V.), Colombo (dall'86' Mota)

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Carboni F., Pereira, Bettella, Maric, Carboni A.

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Giuseppe Collu (Sez. AIA di Cagliari)

Assistenti: Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio), Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto)

NOTE. Ammoniti: 26' D'Ambrosio, 45' Colombo, 70' Faraoni. Spettatori: 17.505

Tabellino: Hellas Verona F.C.

